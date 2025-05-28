Завершился государственный визит Президента Австрийской Республики в Монголию

Александр Ван дер Беллен

CentralAsia (MNG) - Завершился государственный визит Президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена, прибывшего по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В ходе первого визита президента Австрии, спустя 62 года после установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны приняли «Совместную монголо-австрийскую декларацию», которая придала важный импульс расширению и развитию отношений и сотрудничества во всех аспектах.

Президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена и первую леди Дорис Шмидауэр в международном аэропорту Чингисхана провожали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Австрийской Республики в Монголии Андреас Риккен и другие официальные лица.

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