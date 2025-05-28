Наехавшего на толпу в Ливерпуле подозревают в употреблении наркотиков

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- 9:58, 28 мая 2025
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|Предыстория: В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, празднующих победу. Пострадали около 50 человек
CentralAsia (CA) - После наезда на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле задержали 53-летнего мужчину. Как заявила представитель полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, его подозревают в покушении на убийство, опасном вождении и в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
В заявлении для прессы Карен Джондрилл добавила, что подозреваемый остается под стражей и его допрашивает полиция.
По словам помощника начальника полиции Дженни Симс, в результате инцидента пострадали и госпитализированы более 50 человек. 11 из них остаются в больнице. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, заверила Симс.
Вечером 26 мая водитель Ford Galaxy въехал в толпу людей в центре города, которая отмечала победу футбольного клуба «Ливерпуль» в чемпионате.