В Казахстане зафиксировали небольшое землетрясение
CentralAsia (KZ) - Землетрясение зафиксировано на территории Жетысуской области, сообщает МЧС Казахстана.
Толчки зафиксировали сейсмические станции казахстанского Научного центра сейсмологических исследований и информации 27 мая, в 19:51 по времени Астаны.
«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в Жетысуской области. Расчётная интенсивность ощутимости (в баллах) составила в Капал-Арасан 2 балла», – сообщили в МЧС.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. На предмет возможных повреждений проверили также объекты жизнеобеспечения. Повреждений не обнаружили.
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