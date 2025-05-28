В России начнут читать мигрантам адаптационные лекции о «правильном поведении»

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CentralAsia (CA) - В пяти регионах России откроются адаптационные центры для мигрантов, в которых будут читать краткий лекционный курс о правилах пребывания и жизни в РФ, а также давать консультации. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, сообщает «Парламентская газета».

Адаптационные центры откроют в Кемеровской области, Хабаровском крае, Якутии, Челябинской области и Татарстане. На первоначальном этапе курсы можно посещать добровольно и бесплатно.

По словам Баринова, адаптационный курс представляет собой лекционный материал, разделенный по тематическим блокам, среди которых миграционное и трудовое законодательство, административная и уголовная ответственность, правила и нормы поведения в российском обществе, основные сведения о России, а также история отношений стран центральноазиатского региона и РФ. Отдельное внимание в рамках курса уделено вопросам профилактики экстремизма и противодействию идеологии терроризма.

«Если курс читается на базе миграционного центра, то его продолжительность составляет в среднем около одного часа. Если это происходит на базе работодателей, такая встреча может занимать несколько часов. Каждый из блоков курса рассчитан в среднем на 20-30 минут», — объяснил Баринов.

Среди основных целей курса глава ФАДН называет необходимость снижения влияния посредников, которые навязывают мигрантам услуги по легализации в России, а также повышение доверия иностранцев к российским органам власти и официальным структурам.

«Курс разрабатывался при участии ведущих вузов страны, среди которых, например, известный всем СПбГУ, а также психологов, практикующих юристов, лингвистов, других специалистов. При доработке материалов наше агентство постоянно консультируется с представителями федеральных профильных органов — это МВД, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки, МИД и Россотрудничество, Национальный антитеррористический комитет и другие структуры», — перечислил руководитель агентства.