В России арестовали 11 граждан Узбекистана после массовой драки на стадионе

CentralAsia (CA) - В Амурской области России суд постановил отправить под арест 11 граждан Узбекистана, принимавших участие в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе.

Инцидент произошел 25 мая в городе Свободный.

По данным полиции, конфликт вспыхнул между участниками матча из разных команд. В результате драки 27-летний мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Все задержанные признаны виновными в мелком хулиганстве по административной статье. Суд назначил им арест: девять человек проведут под стражей по 14 суток, еще двое – по 12 суток.

Также было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, предполагающей до трех лет лишения свободы. Разбирательство по этой части продолжается.