В России арестовали 11 граждан Узбекистана после массовой драки на стадионе

- Азия и мир, общество
- 10:52, 28 мая 2025
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- Обновлено: 11:08, 28 мая 2025
CentralAsia (CA) - В Амурской области России суд постановил отправить под арест 11 граждан Узбекистана, принимавших участие в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе.
Инцидент произошел 25 мая в городе Свободный.
По данным полиции, конфликт вспыхнул между участниками матча из разных команд. В результате драки 27-летний мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
Все задержанные признаны виновными в мелком хулиганстве по административной статье. Суд назначил им арест: девять человек проведут под стражей по 14 суток, еще двое – по 12 суток.
Также было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, предполагающей до трех лет лишения свободы. Разбирательство по этой части продолжается.