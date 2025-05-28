День Будды будет отмечаться 11 июня как государственный праздник

CentralAsia (MNG) -

Монголия будет отмечать День Будды Пурнима (Весак) как официальный государственный праздник уже шестой год подряд.

Дата этого религиозного праздника меняется из года в год, так как он отмечается в 15-й день первого месяца лета каждого года по лунному календарю и посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды — его рождению, просветлению (нирване) и его уходу (паринирване) из мира людей.

В этот день в столице проходит праздничное шествие в честь главного буддийского праздника, читаются различные мантры, молитвы, буддийские писания, проводятся ритуалы и церемонии, а также организуются мероприятия, организуемые в буддийских монастырях и учреждениях. Мероприятия транслируются в прямом эфире по телевидению и в социальных сетях.

Во многих буддийских странах этот день отмечается масштабными религиозными праздниками и часто объявляется национальным днем ​​ненасилия. Продажа алкоголя и развлекательные заведения обычно приостанавливаются в честь праздника.

В Монголии существует давняя традиция чествования этого дня молитвами, посещением храмов и актами сострадания. Хотя традиция была нарушена на какое-то время, она широко возродилась с 1990 года, и празднования направлены на поощрение сострадания, оценку мудрости и сохранение культурного наследия.

Согласно буддийским учениям, считается, что достойные поступки, совершенные в этот день, приносят огромную духовную пользу. Людей призывают сохранять свое тело, речь и разум чистыми и посвящать день добродетельным поступкам.

В соответствии с поправками к Закону о государственных праздниках и торжественных мероприятиях, принятыми парламентом в 2019 году, День Будды объявлен государственным праздником и нерабочим днем.

источник: MiddleAsianNews

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