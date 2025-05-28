На подлете к Москве сбили 33 дрона, - мэр Собянин

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CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин с начала среды сообщил о 33 сбитых на подлете к городу украинских беспилотниках.

«ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в последнем сообщении в телеграме.

В Московской области, как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника в 12 муниципальных образованиях. В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома, пострадавших нет.

Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на местных жителей сообщают, что в подмосковной Дубне БПЛА атаковали предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт».

На фоне воздушных атак приостановили полеты все аэропорты московского авиаузла — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Ограничения также вводились в аэропортах соседних с московским регионов.

По данным Минобороны РФ, в период с 21:00 мск 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 БПЛА.