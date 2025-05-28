В России зафиксировали первые случаи заражения новым подвариантом COVID

CentralAsia (CA) - В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — передает ее слова ТАСС.

Заболевание протекает так же, как и обычный ковид. Попова уточнила, что тест-системы уже выявляют заражение этим геновариантом. Ситуация находится на контроле у ведомства, заверила глава Роспотребнадзора.

Она также упомянула сообщения СМИ о появлении подобного возбудителя в Китае, Индии и США. По ее данным, NB.1.8.1 впервые был отмечен в январе 2025 года.

По состоянию на 16 мая, в России за последние два месяца зарегистрировали минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии. По итогам 19-й недели 2025 года в стране зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания.