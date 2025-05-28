Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Монголию с государственным визитом 1-2 июня 2025 года.

Данный визит является первым государственным визитом на уровне президента Туркменистана с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Туркменистаном. Это также ответный визит на государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Туркменистан в 2024 году.

В рамках визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по вопросам расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества, а также взаимодействия в регионе и на международной арене.

Монголия установила дипломатические отношения с Туркменистаном 23 апреля 1992 года.

источник: MiddleAsianNews

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