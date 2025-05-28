Украина за ночь запустила по РФ 296 дронов. ВСУ сообщили о 88 сбитых российских беспилотниках

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CentralAsia (CA) - Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 мая перехватили и уничтожили 296 украинских беспилотников, атаковавших регионы России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, столько дронов уничтожили с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая.

Дроны сбили над территориями московского региона, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили 33 дрона, летевших на Москву. Под удар попал Зеленоград, там повреждено здание технопарка «Элма». В Чехове Московской области повреждены жилые дома.

В свою очередь, ВСУ сообщили, что в ночь на 28 мая Россия выпустила по Украине 88 ударных беспилотников типа Shahed, 71 дрон был сбит силами ПВО или локационно потерян.

Также Воздушные силы ВСУ сообщают, что российская армия запустила 5 баллистических ракет Искандер М/KN-23 и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.