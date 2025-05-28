Курбан хайит в Узбекистане будет отмечаться 6 июня

CentralAsia (UZ) - Праздник Курбан хайит в этом году выпадает на 6 июня. Это следует из сообщения Управления мусульман Узбекистана, согласно которому, в среду, 28 мая, наступил первый день месяца Зуль-хиджа по лунному календарю.

Уточняется, что 10-й день Зуль-хиджа считается первым днем праздника Курбан хайит (Ид аль-Адха). В этом году он выпадает на 6 июня, пятницу.

Традиционно в республике этот праздник отмечается несколько дней. Точное количество выходных дней на этот период властями официально пока не объявлено.