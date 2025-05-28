Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает AFP 28 мая.

«Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не возражаю. Я готов к любому формату», — сказал Зеленский в комментариях журналистам 27 мая.

Украинский президент добавил, что «готов» к встрече «Трамп — Путин — я».

23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией встречи на высшем уровне между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что российский лидер может встретиться с украинским коллегой, если переговорные делегации стран достигнут определенных договоренностей. Каких именно, представитель Кремля не уточнял.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.