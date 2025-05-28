В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: МВД расследует ещё два уголовных дела

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CentralAsia (KZ) - Полиция расследует ещё два уголовных дела о сексуальном рабстве несовершеннолетней в Кызылорде, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает informburo.kz.

В кулуарах мажилиса журналисты напомнили, что правоохранители планировали проверять и тех, кто непосредственно участвовал в насилии над девочкой, её «клиентов».

«Ещё два уголовных дела у нас в производстве. Те доводы, которые вы сказали, будут проверены. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана», – заверил Адилов.

В начале августа прошлого года мама школьницы рассказала, что одноклассники и их родственники заставляли её дочь употреблять наркотики, насильно удерживали, вымогали деньги, заставляли заниматься проституцией и физически издевались. В Министерстве просвещения РК сообщали, что специалисты центра психологической поддержки оказывают помощь девочке. Всего подозреваемыми признали 11 человек, пятеро из них – несовершеннолетние.

Суд Кызылорды вынес уже пять приговоров по этому делу.

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