Курбан айт в Казахстане будет отмечаться 6 июня

CentralAsia (KZ) - Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днём Курбан айта. Праздник продлится до воскресенья, 8 июня.

В ДУМК объяснили, что в исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря. Месяц начинается с появлением новой луны, поэтому иногда лунный месяц длится 29 или 30 дней.

«Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29-го числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. Из-за появления новой луны 27 мая в этом году месяц Зуль-Хиджа начнётся 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт – на 6 июня», – рассказали в духовном управлении мусульман Казахстана.

Первый день праздника выпадает на пятницу, значит казахстанцы в первую неделю июня отдохнут три дня подряд: 6, 7 и 8 июня. Трудящимся шесть дней в неделю 7 июня, в субботу, придётся выйти на работу.

Курбан айт – один из главных исламских праздников, отмечаемый на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Многие мусульмане в этот день совершают утреннюю праздничную молитву. Её время зависит от восхода солнца.

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