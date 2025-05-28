Глава Минобороны РФ назвал основную угрозу в Центральной Азии

министр обороны России Андрей Белоусов

CentralAsia (CA) - Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральной Азии, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации», - сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.

«На ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, - продолжил министр. - В частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии».

По словам Белоусова, военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ также остается напряженной.

«Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации»,— сказал глава российской Минобороны.

Белоусов заявил, что в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы. В первую очередь они исходят из Афганистана.