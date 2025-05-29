Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа

CentralAsia (KZ) - Илон Маск сообщил о завершении своей работы в администрации Дональда Трампа в ночь на 29 мая через свою учетную запись в соцсети Х.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы», — написал он.

Маск также выразил уверенность в дальнейшем развитии «миссии» Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял. По его словам, она будет «только укрепляться со временем, превращаясь в образ жизни всего правительства».

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