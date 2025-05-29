Россия предложила Украине место и время второго тура переговоров

Сергей Лавров

CentralAsia (KZ) - Москва предложила Киеву организовать второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на этой встрече российская сторона намерена представить меморандум с предложениями по условиям мирного соглашения. Об этом сообщает DW.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением к Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Согласно заявлению, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 28 мая, на предстоящей встрече российская сторона намерена представить Киеву меморандум по условиям мирного урегулирования, «который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

«Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — говорится в сообщении Лаврова.

В Стамбуле 16 мая прошли первые за последние три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Встреча продолжалась около двух часов и завершилась рядом договоренностей: об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», подготовке планов по прекращению огня и принципиальной договоренности о следующей встрече.

С 23 по 25 мая между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В первый день каждая из сторон передала по 270 военных и по 120 гражданских лиц, во второй — по 307 военнослужащих, в третий — по 303. Этот обмен стал крупнейшим с начала боевых действий в 2022 году.

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