Австрийские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве по проекту монгольской ГЭС

CentralAsia (MNG) -

27 мая Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Федеральная экономическая палата Австрии совместно организовали «Деловой круглый стол» в отеле Shangri-La.

Около 80 монгольских и 22 австрийских предприятий из семи отраслей приняли участие в «круглом столе деловой встречи». Наша страна поставляет в Австрию вольфрамовую руду, концентрат, кожаную одежду, чесаный козий кашемир, сырье, продукты животного происхождения и продукты питания. Импортирует из Австрии машины, оборудование, станки, механизмы, химикаты, энергетические продукты, электротовары и средства автоматизации.

На открытии встречи президент Австрии Александр Ван дер Беллен сказал: «Я рад этому визиту. Отношения между нашими странами лучше, чем люди себе представляют. Например, мы обе являемся демократиями. Наше верховенство закона, наши сдержки и противовесы, наши политические системы очень похожи. Однако у некоторых людей может быть иное восприятие, поскольку Монголия расположена между Россией и Китаем».

«Вот почему мы действительно чувствуем официальное обозначение «третьего соседа». Я считаю, что у нас схожие интересы во многих областях, включая торговлю, бизнес, науку и исследования. Эта деловая встреча показывает, что с обеих сторон есть высокий уровень интереса. Аналогично, вчера у нас были встречи в области науки, исследований и музыки. Все это показывает, что есть потенциал для дальнейшего расширения отношений».

«Традиционное сотрудничество между Монголией и Австрией в основном осуществляется в горнодобывающей, медицинской и технической сферах. Вчера, когда я общался с австрийскими бизнесменами, они выразили заинтересованность в сотрудничестве по проекту гидроэлектростанции. Также упоминается транспортировка крупного горнодобывающего оборудования. В-третьих, есть интерес к инвестированию в вопросы городского транспорта или городские мегапроекты», — сказал советник президента по экономической политике Даваадалай Батсуурь.

В частности, австрийская компания Andritz Hydro GmbH проявила интерес к проекту монгольской ГЭС.

Andritz Hydro GmbH — австрийская компания, специализирующаяся на комплексных электромеханических системах для гидроэлектростанций. Компания является подразделением Andritz Group, базирующейся в Граце. В компании работает около 7266 человек в нескольких местах, крупнейшие из которых — Вена, Линц, Вайц, Кринс, Веве и Равенсбург. До 31 декабря 2008 года компания работала под названием VA Tech Hydro. Наряду с Alstom Power и Voith Hydro, Andritz Hydro является международным поставщиком гидравлических машин и электрооборудования для производства электроэнергии.

источник: MiddleAsianNews

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