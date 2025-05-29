«Праздник молока-2025» впервые пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - «Всемирный день молока» широко отмечается странами по всему миру 1 июня каждого года.

В соответствии с этой глобальной инициативой Монголия собирается организовать свой первый «Фестиваль молока-2025», чтобы подчеркнуть важность молока, молочных продуктов и молочной промышленности в целом.

Всемирный день молока, впервые инициированный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в 2001 году, ранее отмечался профессионалами и производителями в молочном секторе Монголии. Начиная с этого года, масштаб мероприятия расширяется за счет участия крупных национальных производителей молочной продукции, таких как «Suu», «Apu Dairy», «Teso Foods», «Vitafit Milk», «Monfresh» и «Ulemj Organic», в сотрудничестве с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, ФАО и Монгольской молочной ассоциацией.

Фестиваль молока пройдет в Национальном парке в Улан-Баторе и будет представлять собой открытое публичное мероприятие, направленное на повышение осведомленности, особенно среди детей и будущего поколения, о пользе молока и молочных продуктов для здоровья, а также на пропаганду их ежедневного потребления.

Во время фестиваля ведущие национальные компании установят стенды на молочную тематику, предлагающие бесплатные образцы, небольшие подарки и интерактивные мероприятия для детей. Мероприятия включают развлекательные игры, театральные постановки, конкурс косплея и цирковые шоу, сочетающие культуру, веселье и образование.

Примечательно, что Всемирный день молока отмечается в Монголии с 2016 года.

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