Сегодня отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций

CentralAsia (MNG) - Международный день миротворцев ООН отмечается с 2003 года в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 2002 года.

В этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН принял решение о начале своей первой миротворческой операции на Ближнем Востоке. Объявив 29 мая каждого года Международным днем ​​миротворцев ООН, Генеральная Ассамблея ООН постановила, что в этот день будут чествовать всех тех, кто служит в миротворческих операциях, демонстрируя выдающийся профессионализм и храбрость, даже ценой своей жизни, и чтить память тех, кто пал за дело мира. Генеральная Ассамблея пригласила все государства-члены ООН, неправительственные организации и отдельных лиц отмечать этот день.

День отмечается в Монголии с 2012 года в соответствии с постановлением правительства № 140. Впервые Монголия направила двух военных наблюдателей на миротворческую операцию в Демократической Республике Конго в 2002 году. С тех пор личный состав Вооруженных сил Монголии и правоохранительных органов вносит вклад в глобальный мир и безопасность. За последние 23 года около 23 000 монгольских офицеров и солдат приняли участие в миротворческих миссиях.

Монголия гордится своей историей выполнения своего долга по содействию миру и безопасности во всем мире. Первые монгольские миротворцы, присоединившиеся к этим миссиям, подняли репутацию монгольских вооруженных сил на международной арене, став символами национальной гордости и мира.

Сегодня Монголия входит в число 24 стран, предоставляющих войска для миротворческих операций ООН, и лидирует в Азии по количеству миротворцев на душу населения. Во время своего визита в Монголию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш похвалил страну как «символ мира» и высоко оценил ее усилия по содействию международному миру и стабильности. Аналогичным образом, восьмой Генеральный секретарь ООН и обладатель высшего ордена Монголии «Чингисхан» Пан Ги Мун высоко оценил навыки монгольских миротворцев — доказательство, по его словам, того, что «монгольские солдаты — солдаты мира». В настоящее время около 900 монгольских военнослужащих успешно выполняют свои обязанности в девяти операциях по мандату ООН в семи странах.

Сегодня Монголия входит в число 24 стран, предоставляющих войска для миротворческих операций ООН, и лидирует в Азии по числу миротворцев на душу населения. Во время своего официального визита в Монголию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш похвалил Монголию как «символ мира» и высоко оценил ее усилия по содействию международному миру и стабильности. Также восьмой Генеральный секретарь ООН и Лауреат высшей государственной награды Монголии, ордена Чингисхана, Пан Ги Мун похвалил мастерство монгольских миротворцев. В настоящее время около 900 монгольских военнослужащих успешно выполняют свои обязанности в девяти операциях по мандату ООН в семи странах.

Мы сердечно поздравляем всех миротворцев с Международным днем ​​миротворцев ООН.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения