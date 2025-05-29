Выведет торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Турцией на новый уровень

слева: Бум-Очир Дулам, Басак Генч Юксель и Зулпхар Сархад

CentralAsia (MNG) - Председатель парламентской группы дружбы Монголия-Турция Зулпхар Сархад и член парламентской группы дружбы Бум-Очир Дулам приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики г-жу Басак Генч Юксель. Об этом сообщает пресс-служба Великого Государственного Хурала.

В ходе встречи депутат Зулпхар Сархад отметил, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в расширении дружественных отношений между Монголией и Турцией в политической, экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

«Государственный визит президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Турцию, приуроченный к 55-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, был направлен на повышение уровня всеобъемлющего партнерства до стратегического партнерства, что приведет к новому уровню торгово-экономического сотрудничества», - заявил депутат Зулпхар. Депутат подчеркнул, что как председатель парламентской группы дружбы Монголия-Турция он сосредоточится на достижении и реализации результатов этого визита и будет активно работать над увеличением двустороннего товарооборота и улучшением инвестиционного климата.

Посол Басак Генья Юксель подчеркнула, что Монголия и Турция, имеющие общее историческое и культурное наследие и богатую историю дружественных отношений, в настоящее время имеют большой потенциал для диверсификации и развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отметив, что турецкие бизнесмены и представители частного сектора проявляют все большую заинтересованность в инвестировании и сотрудничестве в проектах в Монголии, посол Турции подчеркнула готовность мобилизовать все свои ресурсы для увеличения инвестиций и обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием с целью расширения взаимовыгодного сотрудничества в будущем.

С начала своей деятельности в нашей стране Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) за последние 30 лет реализовало более 870 проектов на общую сумму 50 миллионов долларов США. Депутат Зулпхар подчеркнул, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации внесло значительный вклад в активное сотрудничество и социально-экономическое развитие двух стран. По словам депутата, за этот период 2500 монгольских студентов, получивших стипендии от правительства Турецкой Республики, в настоящее время работают в каждом секторе в своих областях, выступая связующим звеном между гражданами.

Депутат Бум-Очир обменялись мнениями по вопросам дальнейшей активизации эффективного сотрудничества в сфере образования, а также поэтапной реализации конкретных инициатив по развитию связей в области истории, археологии, культуры и гуманитарных наук. В завершение встречи стороны сошлись во мнении, что межпарламентское сотрудничество является ключевым фактором укрепления и эффективного расширения отношений между двумя странами, достигшими стратегического партнерства.

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