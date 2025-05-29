экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Астане стартовал медиафорум «Центральная Азия – Китай»

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана проходит медиафорум «Центральная Азия – Китай» - 2025, организованный китайской газетой «Жэньминь Жибао».

Встреча собрала руководителей крупных средств массовой информации из всех стран Центральной Азии. В рамках форума состоится презентация информационной сети «Один пояс, один путь».

Форум СМИ организован накануне второго саммита Китай – Центральная Азия, который в 2025 году пройдет в Казахстане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com