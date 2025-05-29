В Астане стартовал медиафорум «Центральная Азия – Китай»

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана проходит медиафорум «Центральная Азия – Китай» - 2025, организованный китайской газетой «Жэньминь Жибао».

Встреча собрала руководителей крупных средств массовой информации из всех стран Центральной Азии. В рамках форума состоится презентация информационной сети «Один пояс, один путь».

Форум СМИ организован накануне второго саммита Китай – Центральная Азия, который в 2025 году пройдет в Казахстане.

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