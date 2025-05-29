Зафиксирован дефицит в сфере услуг в размере $3,1 млрд

CentralAsia (MNG) - Согласно ежедневной отчетности Монгольского банка о поступлении и расходовании долларов США со счетов граждан, по состоянию на 2024 год граждане Монголии заработали 1,5 млрд долларов США за счет таких услуг, как образование, финансы и медицинское обслуживание. Однако они потеряли 4,6 млрд. долларов США в зарубежных странах. По сути, доллары США, полученные от продажи природных ресурсов, поглощаются за рубежом, а не в Монголии.

Монголы часто покупают медицинские, образовательные и финансовые услуги за рубежом. Только по счету туристических услуг в прошлом году был убыток в размере 954,4 млн долларов США. Например, страна заработала 581,7 млн ​​долларов США за счет частных поездок, но потеряла 1,5 млрд долларов США взамен. Кроме того, она заработала 42,1 млн долларов США за счет образовательных услуг, но потеряла 602,4 млн долларов США из-за зарубежных стран.

Следующая сфера, которая теряет больше всего долларов США из-за майнинга, — это транспорт. Дефицит счета транспортных услуг продолжает расти из года в год. В прошлом году счет транспортных услуг имел дефицит в размере 800 млн долларов США. По сути, в то время как 1,4 млрд долларов США были потеряны только в грузовых перевозках, он заработал 606,5 млн долларов США. Большая часть этих потерь, или 1,2 млрд долларов США, была потрачена на грузовые перевозки. Однако услуги по пассажирским перевозкам в прошлом году показали относительно положительные результаты по сравнению с предыдущими годами, когда они понесли дефицит в размере 13,6 млн долларов США.

Счет строительства и финансовых услуг зафиксировал дефицит в размере 396 миллионов долларов США в прошлом году. Только строительство и финансовые услуги заработали 43,6 миллиона долларов США, в то время как профицит составил 223,8 миллиона долларов США. Конечно, эта цифра растет по мере восстановления экономики. В зависимости от навыков монголов, они платят иностранным консалтинговым компаниям за финансовые услуги. В прошлом году монголы заработали 12 миллионов долларов США за счет собственных финансовых знаний. Однако они заплатили 228,2 миллиона долларов США иностранным консалтинговым компаниям.

Из-за ценности монгольских знаний другие деловые услуги часто приобретаются за рубежом. Например, в прошлом году Монголия потратила 458 миллионов долларов США на профессиональные и управленческие консалтинговые услуги, в то время как 102 миллиона долларов США были импортированы в Монголию.

В целом, категория других деловых услуг имеет большой дефицит. Благодаря этому виду услуг, в то время как 499 миллионов долларов США были отправлены за границу в 2020 году, они увеличились до 1,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Максимальный объем долларов США, который возвращается, составляет более 230 миллионов долларов США. Более того, по состоянию на прошлый год 706,6 миллионов долларов США были отправлены за границу на архитектурные, инженерные, научные и технологические услуги, а 121 миллион долларов США были возвращены.

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