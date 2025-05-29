США ограничат визы иностранным чиновникам, которые «цензурируют» американцев

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CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты вводят новую визовую политику в отношении иностранных должностных лиц и лиц, причастных к «цензуре» граждан США. Об этом объявил государственный секретарь Марко Рубио в среду.

Госсекретарь США заявил, что некоторые иностранные правительства и должностные лица пытаются ограничить свободу слова американцев, в частности через давление на технологические компании.

«Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенных высказываний в Соединенных Штатах. Неприемлемо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдать ордера на арест граждан или резидентов США за публикации в социальных сетях на американских платформах, когда они физически находятся на территории США», – отметил Рубио.

Также неприемлемо, добавил госсекретарь США, чтобы иностранные чиновники требовали от американских технологических платформ «принять глобальную политику модерации контента или осуществлять цензуру, которая выходит за пределы их полномочий и распространяется на территорию Соединенных Штатов».

«Мы не будем терпеть посягательства на суверенитет США, особенно когда такие посягательства подрывают осуществление нашего фундаментального права на свободу слова», – говорится в заявлении Рубио.

В соцсети Х он добавил, что свобода слова – это неотъемлемое право, на которое не имеют влияния иностранные правительства, и те, кто его подрывает, не должны иметь привилегии посещать США.

«Будь то в Латинской Америке, в Европе или где-либо еще – дни снисходительного отношения к тем, кто посягает на права американцев, подходят к концу», – подчеркнул он.