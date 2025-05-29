Возгорание транспортного средства обнаружено камерой видеонаблюдения

CentralAsia (MNG) - Ранним утром 24 мая на парковке жилого комплекса, расположенного в 26-м хороо района Баянзурх, загорелся автомобиль Prius. Инцидент, произошедший около 6:00 утра, был быстро обнаружен с помощью записей камер видеонаблюдения, что повлекло за собой немедленную реакцию.

К счастью, сотрудники дорожной полиции района Баянзурх, которые дежурили, обеспечивая безопасность и регулирование дорожного движения на «Уланбаторском марафоне 2025», отреагировали без промедления. Их быстрые и скоординированные действия позволили им полностью потушить пожар, прежде чем он успел нанести значительный ущерб или создать опасность для находящихся поблизости транспортных средств или жителей.

Власти в настоящее время расследуют причину пожара, сообщений о пострадавших не поступало. Быстрое реагирование оценивается как свидетельство профессионализма и бдительности сотрудников, работающих над обеспечением общественной безопасности во время одного из крупнейших международных спортивных мероприятий в столице.

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