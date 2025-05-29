Город Улан-Батор разворачивает совместные патрули

CentralAsia (MNG) - Поскольку риск лесных и степных пожаров возрастает с наступлением сухой погоды, город Улан-Батор начал скоординированные общегородские усилия по защите окружающих зеленых зон. В настоящее время активно реализуется совместная инициатива мобильного патрулирования, объединяющая ключевые государственные учреждения для мониторинга и предотвращения потенциальных вспышек лесных пожаров.

В операции задействованы 24 сотрудника из четырех основных учреждений: Агентства по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора, Департамента полиции, Департамента охраны окружающей среды и Администрации строго охраняемой территории Богд-Хаан. Эти группы проводят ежедневное патрулирование с 9:00 до 20:00, охватывая наиболее уязвимые районы в районах Баянзурх, Сухэ-Батор, Сонгинохайрхан, Хан-Уул и Чингэлтэй. Для обеспечения всестороннего охвата зеленых зон города было отправлено пять транспортных средств.

Власти подчеркнули, что эта инициатива касается не только наблюдения, но и повышения осведомленности общественности и поощрения ответственного поведения в экологически уязвимых зонах. Патрульные группы следят за открытым огнем, незаконной деятельностью и халатностью, которые могут спровоцировать пожары, особенно в районах с сухой и пожароопасной растительностью. Лица, нарушающие протоколы безопасности, могут столкнуться с правовыми последствиями в соответствии с действующими законами об охране окружающей среды.

Эта повышенная бдительность происходит в то время, когда изменение климата, расширение городов и деятельность человека оказывают все большее давление на окружающую среду и ее безопасность. Зеленые зоны города служат не только экологическими буферами, но и важными ресурсами для качества воздуха, биоразнообразия и устойчивости городов.

Поэтому чиновники призывают жителей сохранять бдительность, избегать высокорисковых мероприятий на природе и сообщать о любых признаках пожара или противоправного поведения соответствующим органам. Совместные усилия по патрулированию знаменуют собой значительный шаг в укреплении потенциала Улан-Батора по предотвращению стихийных бедствий и отражают растущую приверженность устойчивому развитию городов.

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