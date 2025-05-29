Монголия в политическом кризисе, премьер-министр хочет вотум доверия

CentralAsia (MNG) -

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай находится под сильным давлением протестующих... Критика роскошного образа жизни сына премьер-министра распространилась, перерастая в протесты.

Демонстрации с требованием отставки премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай продолжаются в столице Монголии Улан-Баторе. Демонстрации усилились после того, как стало известно, что премьер-министр хочет провести вотум доверия в парламенте.

Монголия в политическом хаосе, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай спешит вернуть доверие перед ожидаемым вотумом доверия в парламенте. Об этом сообщает The Nihon Keizai Shimbun.

Обвинения в расточительных тратах его сына вызвали всеобщее возмущение и подняли вопросы о легитимности богатства премьер-министра. Молодые протестующие уже несколько дней выходят на улицы, скандируя лозунги и требуя, чтобы он либо раскрыл свои доходы, либо ушел в отставку, подразумевая, что последнее будет проще сделать.

По мере того, как протесты нарастали, а социальные сети буквально взрывались критикой, давление на Лувсаннамсрая усиливалось из-за сообщений о том, что президент Хурэлсух Ухнаа хочет, чтобы он ушел в отставку.

источник: MiddleAsianNews

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