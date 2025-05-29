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Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа
Мохаммед Синвар
Мохаммед Синвар

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия ликвидировала в секторе Газе лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара, сообщает Jerusalem Post.

Соответствующее заявление Нетаниягу сделал во время выступления на заседании кнессета (парламента).

О смерти Синвара впервые 18 мая сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По данным канала, Синвара убили в результате удара по Хан-Юнису 13 мая. Вместе с ним погибли десять его помощников.

При этом, как пишет The Jerusalem Post, до последнего времени у израильской разведки не было достоверных подтверждений этой информации.

Мухаммад Синвар — младший брат Яхьи Синвара, которого в Израиле считают главным организатором и идеологом нападения террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Яхья Синвар был убит осенью 2024 года, после чего Мухаммад стал лидером группировки.

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