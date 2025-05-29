экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Южной Корее разбился военный самолет
// Yonhap

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее потерпел крушение патрульный самолет военно-морских сил. «Рёнхап» пишет, что лайнер врезался в гору.

По данным агентства, на борту было четыре человека, об их судьбе ничего неизвестно.

ЧП случилось на юго-востоке страны в городе Пхохан, который расположен на берегу Японского моря. Очевидцы крушения рассказали, что «из-под склона горы был виден дым». Что стало причиной ЧП, пока не установлено.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com