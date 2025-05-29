В Южной Корее разбился военный самолет

// Yonhap

CentralAsia (CA) - В Южной Корее потерпел крушение патрульный самолет военно-морских сил. «Рёнхап» пишет, что лайнер врезался в гору.

По данным агентства, на борту было четыре человека, об их судьбе ничего неизвестно.

ЧП случилось на юго-востоке страны в городе Пхохан, который расположен на берегу Японского моря. Очевидцы крушения рассказали, что «из-под склона горы был виден дым». Что стало причиной ЧП, пока не установлено.