Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество и энергетику
CentralAsia (KZ) - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической областях, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях»,— говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг более $28 млрд, согласно данным Минэкономразвития. Выросли поставки машин, оборудования, транспортных средств, минеральных продуктов и продукции химической промышленности.
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