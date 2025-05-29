Отцепился прицеп грузовика: В результате ДТП на трассе Алматы—Бишкек погибли четыре человека

- Казахстан, происшествия
- 12:21, 29 мая 2025
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- Обновлено: 12:27, 29 мая 2025
CentralAsia (KZ) - Вечером 28 мая на трассе Алматы — Бишкек, неподалёку от села Узынагаш, произошло смертельное ДТП. На месте аварии погибли четыре человека.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, трагедия произошла около 18:00 на 44-м километре автодороги. По предварительным данным, 39-летний водитель из Туркестанской области, управляя грузовиком КАМАЗ, допустил отсоединение прицепа.
Неконтролируемый прицеп выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Geely, затем легковушка по инерции столкнулась с автомобилем KIA Sportage.
«В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.