Федеральный суд США заблокировал пошлины Трампа в связи с превышением полномочий

CentralAsia (CA) - Федеральный суд по вопросам международной торговли США посчитал незаконными пошлины на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом, и заблокировал действие большинства из них, сообщает Associated Press 29 мая.

Коллегия из трех судей вынесла такое решение после нескольких судебных исков, в которых говорилось, что Трамп при введении пошлин превысил свои полномочия.

Судьи посчитали, что Трамп превысил свои полномочия, когда объявил в США чрезвычайное положение и ввел масштабные тарифы, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Суд вынес решение в пользу штатов, возглавляемых демократами, и группы бизнесменов, которые утверждали, что Трамп неправомерно ссылался на закон 1977, вводя пошлины.

Решение суда блокирует пошлины, которые Трамп ввел в апреле в отношении почти всех торговых партнеров США, а также пошлины, введенные против Китая, Мексики и Канады.

Как уточняет CNN, постановление суда приостанавливает действие 30-процентных пошлин в отношении Китая, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также 10-процентных пошлин на большинство товаров, ввозимых в США. Решение суда не затрагивает 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий.

Администрация Трампа подала жалобу на решение суда.