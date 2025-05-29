Ош и Шымкент подписали Дорожную карту сотрудничества на 2025–2028 годы

CentralAsia (KZ) - В городе Шымкент состоялась церемония подписания Дорожной карты сотрудничества между мэрией города Ош и акиматом города Шымкент на период 2025–2028 годов, сообщает МИД КР.

В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Оша Шаршеналы уулу Адилет и первый заместитель акима Шымкента Куаныш Асылов.

Подписанный документ определяет ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая развитие экономических, культурно-гуманитарных и образовательных связей, обмен опытом в сфере цифровизации городского управления, инфраструктурных проектов и повышения качества муниципальных услуг.

Шаршеналы уулу Адилет отметил значимость инициативы как инструмента практического сотрудничества между двумя городами, исторически связанными общими культурными и экономическими интересами.

В свою очередь, Куаныш Асылов подчеркнул, что реализация мероприятий, предусмотренных в Дорожной карте, будет способствовать эффективному взаимодействию муниципальных структур и принесёт преимущества жителям обеих сторон.

Стороны выразили уверенность в том, что достигнутые договорённости станут прочной основой для дальнейшего углубления межмуниципального партнёрства, реализации совместных проектов и активизации предпринимательской и туристической деятельности.

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