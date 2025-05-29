В результате крушения самолета ВМС Южной Кореи погибли три человека
- Азия и мир, происшествия
- 14:41, 29 мая 2025
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|Предыстория: В Южной Корее разбился военный самолет
CentralAsia (CA) - На месте крушения патрульного самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion нашли тела трех человек, сообщает агентство «Рёнхап». Всего на борту находились четыре человека.
Патрульный самолет военно-морских сил Южной Кореи разбился сегодня утром. Лайнер врезался в гору в городе Пхохан, расположенном на берегу Японского моря. Что стало причиной крушения, пока не установлено. На место направлены пожарные.
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