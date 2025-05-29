В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к браку

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак, передает informburo.kz.

Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В ходе рассмотрения поправок депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 125-1 – «Принуждение к вступлению в брак».

Согласно закону, за совершение этого преступления будет грозить денежный штраф, исправительные работы, ограничение свободы, а также лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, в случае применения насилия, совершения преступления в отношении несовершеннолетнего группой лиц либо с использованием служебного положения срок лишения свободы увеличивается – от 3 до 7 лет.

При наступлении тяжких последствий предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Добровольное освобождение похищенного не освобождает виновного от уголовной ответственности даже при отсутствии признаков другого преступления.

Закон также вводит уголовную ответственность за так называемый сталкинг - незаконное преследование, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта или выслеживание гражданина вопреки его воле.

Ранее депутат мажилиса Мурат Абенов сообщал, что за последние три года в правоохранительные органы поступило 214 исков о похищении невест, однако только 10 из них дошли до суда. Остальные дела закрыли за отсутствием состава преступления.

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