Землю накрыла магнитная буря

CentralAsia (CA) - На Земле началась сильная магнитная буря класса G3, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Причиной бури стал резкий рост скорости солнечного ветра рядом с планетой, уточнил синоптик.

«В околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры — она временами превышала 1 млн градусов. На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты», — рассказал Леус.

Буря началась после 5:00 мск, уточнил специалист «Фобоса».

По мнению Леуса, магнитная буря будет непродолжительной. Однако возмущения геомагнитного поля продолжатся в ближайшие два дня.

24 мая на Солнце зафиксировали вспышку класса M2.2 продолжительностью 26 минут, на следующий день — вспышку Х длительностью 17 минут. По словам Леуса, последний раз взрыв произошел на правом, западном краю видимого солнечного диска.