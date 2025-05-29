Землю накрыла магнитная буря

- Азия и мир, общество
- 15:18, 29 мая 2025
- Просмотров: 758 Кыргызча
CentralAsia (CA) - На Земле началась сильная магнитная буря класса G3, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Причиной бури стал резкий рост скорости солнечного ветра рядом с планетой, уточнил синоптик.
«В околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры — она временами превышала 1 млн градусов. На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты», — рассказал Леус.
Буря началась после 5:00 мск, уточнил специалист «Фобоса».
По мнению Леуса, магнитная буря будет непродолжительной. Однако возмущения геомагнитного поля продолжатся в ближайшие два дня.
24 мая на Солнце зафиксировали вспышку класса M2.2 продолжительностью 26 минут, на следующий день — вспышку Х длительностью 17 минут. По словам Леуса, последний раз взрыв произошел на правом, западном краю видимого солнечного диска.