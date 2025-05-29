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В Узбекистане мужчину, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Суд города Янгиюля Ташкентской области приговорил к пяти годам заключения 50-летнего гражданина Узбекистана А. Мухтарова за участие в вооруженном конфликте на стороне другого государства, а также за незаконное хранение наркотических средств. Об этом сообщает UzNews.

Согласно материалам дела, Мухтаров приехал в Россию в сентябре 2022 года. Тогда же его заинтересовало предложение в интернете вступить в ЧВК «Вагнер». Он прибыл в военный лагерь компании в районе хутора Молкино. Там он прошел боевую подготовку и, подписав контракт, участвовал в боях на территории Украины. Узбекистанец получил тяжелые ранения осколками гранаты и был эвакуирован в госпиталь. В марте 2023 года он вернулся на родину.

В феврале текущего года в ходе оперативного мероприятия в доме Мухтарова был обнаружен пакет с марихуаной весом 9,74 грамма, который, как заявил задержанный, он хранил для личного потребления.

Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») и части 1 статьи 276 («Незаконное хранение наркотических средств») Уголовного кодекса Узбекистана. С учетом раскаяния и отсутствия судимостей ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

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