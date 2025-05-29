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Умер актер, сыгравший куклу Чаки

CentralAsia (CA) -  Американский актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки во всех шести фильмах франшизы «Детские игры», умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание TMZ News со ссылкой на источник, который был рядом с актером в момент его смерти в хосписе в Лос-Анджелесе. По словам собеседника издания, Эд Гейл умер 28 мая.

Причина смерти актера не разглашается. «(Эд Гейл) отвесил последний поклон и теперь будет хедлайнером в загробной жизни»,— написала его племянница в соцсетях.

Помимо фильмов «Детские игры», Гейл также играл в фильмах «Байкерши в городе зомби», «Говард-утка» и ряде других. Отмечается, что в последние годы американец находился под следствием по подозрению в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

 

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