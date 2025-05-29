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Минздрав Казахстана заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
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CentralAsia (KZ) -  В Казахстане количество зараженных коронавирусом снизилось в 3,4 раза по сравнению с 2024 годом, сообщает Минздрав страны. Спад заболеваемости фиксируется на фоне всплеска Сovid-19 в странах Юго-Восточной Азии.

С начала года в республике зарегистрировали 362 случая коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты лечатся в своих домах. Смертей Минздрав не регистрировал.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,4 раза», — говорится в сообщении.

В 2025 году в Казахстане в 100% случаев циркулирует штамм Омикрон, подтипа JN.1, в том числе подлинии LF.7.1.3, LP.8.1, LF.7.6 и КР.3.1.1, добавили в ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с середины февраля 2025 года фиксируется рост заболеваемости Сovid-19 на 11%, чего не было с июля 2024 года. Этот рост наблюдается в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

ВОЗ порекомендовала странам продолжать применять меры по борьбе с коронавирусом и напомнила о важности вакцинации для предотвращения тяжелого течения заболевамости.

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Коронавирус в Казахстане
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