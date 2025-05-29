Токаев заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

CentralAsia (KZ) - Структура Совета Безопасности ООН устарела и нуждается в реформировании, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Астанинского международного форума. Как сообщает Zakon.kz, по мнению президента Казахстана, за последние 80 лет ООН и Совет Безопасности почти не изменились, и это подрывает доверие к организации, поэтому Совбез нужно реформировать.

«Существует большой разрыв между институциональной структурой, созданной 80 лет назад, и современностью. Это подрывает доверие к организации и ее эффективность», — сказал Токаев.

Астана поддержала включение в Совбез представителей других стран мира, добавил он.

Токаев подчеркнул, что всего несколько стран принимают «важнейшие решения», которые влияют на судьбы миллиардов людей. По его словам, Совет Безопасности должен соответствовать современным требованиям, чтобы не терять актуальности, а странам-гигантам нужно показать свою приверженность миру и безопасности. Токаев также сказал, что «все должны поддерживать Устав ООН в совершенстве», поскольку только тогда страны — участницы организации смогут восстановить доверие к престижу ООН.

Международный форум Астана - это площадка для диалога представителей правительств, международных организаций, крупных компаний и научных кругов, чтобы обсудить важнейшие мировые вопросы: от экономики и безопасности до экологии и климата.

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