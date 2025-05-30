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Монгольский певец ошеломил всех на главном шоу Азии «Sing! Asia». ВИДЕО
Даваадалай Гэрэлт-Од
Даваадалай Гэрэлт-Од

CentralAsia (MNG) -  

Монгольский участник Даваадалай Гэрэлт-Од телевизионного шоу «Sing! Asia» ошеломил всех своим выступлением. Он спел песню «Аавдаа би хайртай» («Я люблю своего отца).

Победитель монгольского «Голоса» Даваадалай принял участие в телевизионном конкурсе-шоу «Sing! Asia», целью которого является выявление музыкальных талантов из Азии. Первый эпизод шоу начал транслироваться на iQIYI, ведущей платформе потокового видео, принадлежащей китайской компании «Baidu».

В конкурсе принимают участие 32 группы и певца из девяти азиатских стран, включая Монголию, Китай, Малайзию, Таиланд и Японию. Участников будут обучать ведущие мировые музыкальные эксперты, среди которых тайваньский поп-певец Джефф Чан, британская певица и автор песен Джесси Джей, китайская поп-певица Джейн Чжан и малазийская певица и автор песен Акора Чин.

«Sing! Asia» стремится продемонстрировать разнообразные культуры Азии через музыку. Шоу снималось на круизном судне, стартовавшем в Шанхае, Китай, и остановившемся на Окинаве, Япония, в бухте Халонг, Вьетнам, Сингапуре, Кланге, Малайзия, и Гонконге, прежде чем вернуться в Китай.

Молодым людям, участвующим в этом конкурсе, было всего 20-25 лет, и они яростно боролись за главный приз. Интересно, что Даваадалай Гэрэлт-Од выбрал себе сценический псевдоним Дали.

источник: MiddleAsianNews

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