На сегодняшний день в Монголия приняла 17,7 млн новорожденных животных

CentralAsia (MNG) -

Поголовье скота в Монголии на конец 2024 года составляло 57,6 млн голов, из которых 4,7 млн ​​— лошади, 5,1 млн — крупный рогатый скот, 480,6 тыс. — верблюды, 24,5 млн — овцы и 22,9 млн — козы.

Из общего поголовья скота овцы составляют 42,5%, козы — 39,8%, крупный рогатый скот — 8,8%, лошади — 8,1% и верблюды — 0,8%.

В качестве племенных и основных стад утверждены и используются 15 пород овец, 9 пород коз, 5 пород крупного рогатого скота и верблюдов, а также 3 породы лошадей, адаптированные к природно-климатическим особенностям нашей страны.

Из общего поголовья скота, выращиваемого в Монголии, 96,2–99,7 процента составляют местные породы и племена, а 0,3–3,8 процента — чистопородные животные, завезенные из-за рубежа, и их улучшенные гибриды.

В нашей стране насчитывается 26,7 млн ​​беременных или отелочных животных, а также 24,2 млн животных-матерей, которые могут отелиться в 2025 году.

По состоянию на 25 мая 2025 года 73,4% от общего поголовья животных отелились, родив 17,7 млн ​​детенышей, из которых выжило 17,5 млн, прирост составил 98,7%.

источник: MiddleAsianNews

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