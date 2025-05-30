В НЦОЗМР проведена первая пересадка почки от живого донора ребенку

CentralAsia (MNG) -

Ребенку, которому в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка провели операцию по пересадке почки от живого донора, 13 лет, и его мать стала донором почки для своего ребенка.

Первая государственная центральная больница впервые начала проводить операции по пересадке почек детям в 2006 году. Предыдущие 14 операций были проведены в Первой государственной центральной больнице, и это первая успешная операция, проведенная в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка в рамках этого сотрудничества.

Это 410-я операция по пересадке почки в Монголии, 15-я — у ребенка, и первый случай пересадки почки от живого донора ребенку в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка.

источник: MiddleAsianNews

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