Спикер парламента Монголии встретился с представителями акции протеста «Уйти в отставку просто»

CentralAsia (MNG) -

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29 мая представители протеста «Уйти в отставку просто» встретились со спикером парламента Амарбаясгаланом Дашзэвгем, председателем постоянного комитета парламента по государственному развитию Бат-Эрдэнэ Жадамбой и представителями пяти партий, имеющих места в парламенте.

Энхбадрал Мягмар, исполнительный директор Национального центра комплексного развития, одного из организаторов демонстрации, заявил: «Если вопрос будет решен с нарушением Конституции и Закона о парламентской процедуре, ситуация обострится. Нам сообщили, что вотум доверия премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай будет обсуждаться в следующий понедельник на заседании Постоянной комиссии по государственному устройству парламента, а в четверг — на пленарном заседании парламента. Мы не знаем, за что будут голосовать члены парламента. Протестующие и общественность потребовали от премьер-министра этической ответственности. На этой встрече они заявили нам: «Мы поддерживаем требование подтверждения дохода. Мы поддержим безопасную и мирную организацию протеста».

Он также сказал: «Они сказали, что парламент примет решение в соответствии с процессом, доверьтесь нам. Поэтому мы подумали, что парламент может привлечь премьер-министра к ответственности. Никакого другого политического содержания или скрытой повестки дня в демонстрации нет».

«Я надеюсь, что граждане теперь поверят, что за демонстрацией никто не стоит. В прессе было много новостей. Цель демонстрации не изменилась. Мы должны иметь возможность призвать чиновников к ответу.

Мы также заявили, что не будем поддерживать коалиционное правительство. Мы не будем решать это, но ДП заявила, что будет выполнять работу оппозиции. Таков результат демонстрации. За этим требованием стояла цель поддержки и укрепления парламентского управления», — сказал он.

«Третье наше требование заключалось в том, чтобы мы не поддерживали поправку к конституции. Мы были обеспокоены тем, что президент собирается внести поправки в конституцию и изменить форму правления. Его пресс-секретарь и президент через свой канал заявили, что они не поддержат это изменение. Итак, два из трех наших требований выполнены. Мы услышим результаты оставшихся требований в следующий четверг. Протест будет продолжаться до тех пор. Я боюсь, что если парламент даст доверие премьер-министру, масштаб протеста выйдет из-под нашего контроля».

«Надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, вы все будете работать над тем, чтобы направлять членов парламента к принятию независимых решений в рамках их мандата. Потому что 70 процентов нового парламента — это новые члены. Это реформа и изменение, но они задаются вопросом, могут ли они быть независимыми. Будут ли они подвергаться давлению со стороны своей партии и группы?», — добавил он.

Также было много случаев угроз безопасности протестующих, включая отправку информации их семьям и преследование их. Поэтому представители протеста обратились к спикеру парламента с просьбой защитить безопасность протестующих.

В ходе этой встречи спикер не опроверг заявления протестующих, заявив, что наше молодое поколение принесло новую культуру и стандарт мирного и эффективного протеста. Он сказал, что в парламенте сейчас 126 членов, есть оппозиция, и что он сосредоточится на дальнейшем улучшении парламента в будущем.

Протестующие считают, что полиция отлично справилась. Во время демонстрации не было никаких конфликтов. Предыдущие демонстрации были разогнаны силой и подверглись физическому насилию. Есть видео. В этот раз этого не произошло. Когда граждане вышли на марш, чтобы защитить свою свободу, государственные институты защищали права человека.

источник: MiddleAsianNews

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