Президент Хурэлсух: Я не поддержу поправки в Конституцию

CentralAsia (MNG) -

«Я твердо верю, что Монголия должна и дальше укреплять свою парламентскую систему и совершенствовать демократическое управление. Это необходимо для защиты независимости страны, национальной безопасности и единства ее народа»

В свете недавних политических дискуссий президент Хурэлсух Ухнаа выразил свою позицию по предлагаемым изменениям в конституции через свой аккаунт в социальных сетях.

«В последнее время в политических кругах и среди общественности циркулирует идея внесения поправок в Конституцию Монголии и введения президентской системы правления. Я уже заявлял и повторяю со всей ответственностью, что не поддержу никаких конституционных поправок в период моего президентства. Эта позиция остается неизменной.

Монголия является парламентским государством, что закреплено в ее Конституции, и эта форма правления отражает выбор и ценности монгольского народа.

Как глава государства, я твердо верю, что Монголия должна и дальше укреплять свою парламентскую систему и совершенствовать демократическое управление. Это необходимо для защиты независимости страны, национальной безопасности и единства ее народа».

Президент Хурэлсух также отметил, что публично придерживался той же позиции и во время своего пребывания на посту премьер-министра.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения