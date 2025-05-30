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Бывший генсек ООН Пан Ги Мун заговорил на казахском во время форума в Астане

CentralAsia (KZ) -  Бывший Генеральный секретарь ООН и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун поприветствовал участников Astana International Forum на казахском языке.

На опубликованном видео слышно, как, поздоровавшись сначала на английском, Пан Ги Мун добавляет «Қайырлы таң!» («Доброе утро») - слушатели форума аплодируют.

 

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