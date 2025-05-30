Бывший генсек ООН Пан Ги Мун заговорил на казахском во время форума в Астане

Казахстан, общество

9:09, 30 мая 2025

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CentralAsia (KZ) - Бывший Генеральный секретарь ООН и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун поприветствовал участников Astana International Forum на казахском языке. На опубликованном видео слышно, как, поздоровавшись сначала на английском, Пан Ги Мун добавляет «Қайырлы таң!» («Доброе утро») - слушатели форума аплодируют. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения