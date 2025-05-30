Мөнхтушиг обсудил с коллегами из КНР и России график контактов на высшем уровне

CentralAsia (MNG) - 6-я встреча заместителей министров иностранных дел Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики состоялась в Пекине, Китайская Народная Республика, 29 мая 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Это первая подобная встреча с 2019 года. Три стороны рассмотрели текущее состояние трехстороннего сотрудничества, подробно обсудили пути его дальнейшего расширения и в этом контексте подчеркнули необходимость ускорения проектов в рамках Программы экономического коридора Монголия–Россия–Китай. Они также обменялись мнениями по организации трехсторонней встречи высокого уровня.

Во встрече приняли участие государственный секретарь МИД Монголии Мөнхтушиг Лханаажав, помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинь и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Юрьевич Руденко.

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