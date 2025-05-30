Президент Монголии Хурэлсух выступил с видеообращением на открытии 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

CentralAsia (MNG) - В 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в Женеве с 19 по 27 мая под девизом «Единый мир для здравоохранения», приняла участие делегация во главе с послом Гэрэлмаа Даваасурэн, постоянным представителем Монголии при штаб-квартире ООН в Женеве и других международных организациях. Об этом сообщает в МИД Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил с видеообращением на открытии конференции. Он отметил важность принятия Соглашения о мерах реагирования на пандемию, инициированного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе уроков, извлеченных из глобальной пандемии COVID-19, и подчеркнул важность участия каждого государства-члена в дальнейшем укреплении позиций ВОЗ и расширении сферы ее деятельности в эту эпоху усиливающегося многостороннего сотрудничества.

Постоянный представитель Гэрэлмаа Даваасурэн представила меры, принятые правительством Монголии в секторе здравоохранения, и будущие мероприятия на общих дебатах Ассамблеи. Она также выступила на мероприятии Всемирной организации здравоохранения по объявлению инвестиций высокого уровня 20 мая. Во время Ассамблеи она также провела двустороннюю встречу с доктором Сайей Мау Пиукала, региональным директором Всемирной организации здравоохранения по Западной части Тихого океана, для обмена мнениями о дальнейшем сотрудничестве в секторе здравоохранения, включая качество и безопасность лекарств.

На 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-члены приняли политические документы, направленные на укрепление международных систем здравоохранения, достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения и снижение негативного воздействия на здоровье множества факторов, включая изменение климата, загрязнение воздуха и вооруженные конфликты, а также одобрили «Пандемический пакт», переговоры по которому велись между государствами-членами на протяжении последних трех лет.

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