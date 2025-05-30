В Улан-Баторе открылся «Учебный центр по туризму»

CentralAsia (MNG) - 29 мая 2025 года состоялась церемония открытия «Учебного центра по туризму», построенного в местности Арцатын-Ам района Хан-Уул города Улан-Батора при безвозмездной помощи правительства Республики Корея. Об этом сообщает inews.mn со ссылкой администрации города.

Центр занимает площадь 2739 квадратных метров, включая лекционный зал на 250 мест, шесть аудиторий, вмещающих от 10 до 30 человек каждая, и полностью оборудованные помещения для кулинарного производства и курсов обучения поваров. Центр будет сотрудничать с международными учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров для секторов туризма и гостеприимства. Он рассчитан на прием от 850 до 2600 стажеров в год.

Центр будет проводить курсы по пассажирским перевозкам, экскурсоводству, гостеприимству, навыкам обслуживающего персонала, ресторанному и кейтеринговому обслуживанию, управлению туризмом, навыкам повара в лагере и цифровым технологиям.

В рамках Межправительственного соглашения между Монголией и Республикой Корея реализуется проект, направленный на повышение кадрового потенциала в сфере туризма Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения