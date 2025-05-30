Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром самолет

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал, что самолет Boeing 747, подаренный ему Катаром, «слишком большой», передает The Guardian.

При этом Трамп всячески подчеркивал, что этот самолет — скорее подарок для всей нации, а не лично для него. Он заявил, что это «прекрасный, большой, великолепный, бесплатный самолет для ВВС США». Boeing 747 действительно на 5,5 м длиннее нынешнего самолета президента США, Boeing 747-200B.

На вопрос, будет ли этот самолет использоваться в качестве Air Force One (борт номер один), Трамп лишь ответил, что лайнер находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».

О том, что администрация Дональда Трампа готовится получить самолет в подарок от королевской семьи Катара и использовать его в качестве президентского борта Air Force One, стало известно 12 мая. Эта новость вызвала разногласия в США — представители Демократической партии даже предложили начать расследовании в отношении этого подарка. Позже Министерство обороны США официально приняло самолет «в соответствии со всеми федеральными правилами и регламентами».